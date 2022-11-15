За передачу запрещенных предметов предусмотрен штраф Фото: пресс-служба УФСИН по республике Адыгея

В Адыгее заключенному пытались передать телефон в банке из-под тушенки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по республике.

Как оказалось, консервы передавали осужденному к девяти годам лишения свободы, находящемуся в исправительной колонии. Но в банки вместо тушеного мяса положили мобильный телефон, зарядку и сим-карты.

- Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст.19.12 КоАП РФ, предусматривает наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, - напомнили в пресс-службе УФСИН по республике Адыгея.