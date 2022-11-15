Эндоскопический кабинет оборудовали в больнице №1 Сочи

Врачи смогут качественно исследовать верхние и нижние отделы желудочно-кишечного тракта.Фото: администрация Сочи

В городской больнице № 1 Сочи появился новый эндоскопический кабинет. Его оборудовали благодаря нацпроекту. В кабинете установили видеопроцессор, источник света, видеогастроскоп, видеоколоноскопы и видеомонитор. Теперь врачи смогут качественно исследовать верхние и нижние отделы желудочно-кишечного тракта.

– Теперь мы более детально и четко видим новообразования или изменения слизистой. Нам стало проще удалять образования и инородные предметы, – заявила врач-эндоскопист приемного отделения Александр Алексеев.

К слову, в больнице местные жители теперь могут пройти гастроскопию, колоноскопию, бронхоскопию.