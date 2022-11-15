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НовостиОбщество15 ноября 2022 9:55

На Кубани с 17 по 29 ноября изменится расписание нескольких пригородных поездов

Это связано с ремонтом
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани с 17 по 29 ноября изменится расписание нескольких пригородных поездов Фото из архива КП

На Кубани с 17 по 29 ноября изменится расписание нескольких пригородных поездов Фото из архива КП

На Кубани временно изменится расписание нескольких пригородных поездов. Электрички будут работать по другому графику с 17 по 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».

- В связи с проведением ремонтных работ частично изменяется расписание движения отдельных пригородных поездов на направлениях Староминская - Краснодар 1, Горячий Ключ - Краснодар 1, Тимашевская - Орловка-Кубанская, Степная – Тихорецкая, - уточнили в пресс-службе перевозчика.

Временные изменения коснутся 11 пригородных поездов. Полное расписание электричек опубликовано на официальном сайте перевозчика.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что курсирующим между Туапсе и Сочи «Ласточкам» с 10 ноября ввели дополнительные остановки. Это связано с уменьшением количества вагонов.