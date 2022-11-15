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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:03

Движение транспорта открыли на Новороссийском шоссе в Сочи

Движение осуществляется по одной полосе
Ангелина НАЗАРЧУК
Теперь водители смогут проехать в районе санаториев «Мыс Видный» и «Победа». Фото: администрация Сочи

Теперь водители смогут проехать в районе санаториев «Мыс Видный» и «Победа». Фото: администрация Сочи

На Новороссийском шоссе в Сочи открыли движение автотранспорта. Теперь водители смогут проехать в районе санаториев «Мыс Видный» и «Победа».

- Частично движение осуществляется только по одной полосе, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, что 13 сентября на данном участке Новороссийского шоссе активизировались оползневые процессы после сильных дождей. В связи с этим администрация приняла решение временно ограничить движение автотранспорта с полуночи 14 сентября.