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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:18

Жителей Краснодара предупредили о заморозках и тумане 16 ноября

Днем столбики термометров покажут +11... +13 градусов
Светлана ОВДЕЙ
Ночью столбики термометров опустятся до -1-3 градусов Фото из архива КП

Ночью столбики термометров опустятся до -1-3 градусов Фото из архива КП

Жителей Краснодара предупредили о заморозках и тумане 16 ноября. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в ночь на 16 ноября столбики термометров опустятся до -1-3 градусов. А утром на город вновь опустится туман.

- В Краснодаре будет наблюдаться переменная облачность и без осадков. Ветер южной четверти ночью до 4-9 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду, - сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в краевом центре составит +11-13 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, когда в Краснодаре выпадет первый снег. В предстоящие выходные столбики термометров опустятся до +1-4 градусов.