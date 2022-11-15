Ночью столбики термометров опустятся до -1-3 градусов Фото из архива КП

Жителей Краснодара предупредили о заморозках и тумане 16 ноября. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в ночь на 16 ноября столбики термометров опустятся до -1-3 градусов. А утром на город вновь опустится туман.

- В Краснодаре будет наблюдаться переменная облачность и без осадков. Ветер южной четверти ночью до 4-9 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду, - сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в краевом центре составит +11-13 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, когда в Краснодаре выпадет первый снег. В предстоящие выходные столбики термометров опустятся до +1-4 градусов.