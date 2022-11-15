Житель Краснодара сжег заживо знакомого и получил 10 лет тюрьмы Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Житель Краснодара сжег заживо знакомого и получил 10 лет тюрьмы. Мужчине также назначили один год ограничения свободы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Трагедия произошла в марте 2022 года. Тогда осужденный Ильдар Мухитов выпивал с приятелем в строительном вагончике на улице Лесной Краснодара. В какой-то момент мужчины начали ссориться – собутыльник Мухитова набросился на него и ударил несколько раз головой по лицу. Тогда осужденный схватил бутылку с бензином, вылил горючее на приятеля и поджег зажигалкой.

Пострадавшему мужчине помог проезжавший рядом водитель. Сам же Ильдар Мухитов вызвал скорую, но его приятель не выжил. Потерпевший от полученных ожогов умер в больнице.

- Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого. С учетом всех обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.