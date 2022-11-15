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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:58

На Кубани льготники могут компенсировать половину расходов на оплату коммуналки

Компенсация не предоставляется при непогашенном долге в период за три последних года
Светлана ОВДЕЙ

На Кубани льготники могут компенсировать половину расходов на оплату коммуналки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выплаты предоставляют с 1 сентября на основании данных от жилищно-коммунальных организаций или от самих граждан. Сведения о начисленной плате за прошедший месяц организации направляют в управления соцзащиты до 20 числа.

Сумму выплаты специалисты рассчитывают до 25 числа. Ее начисляют на банковский счет или предоставляют почтой в следующем месяце.

- Например, оплата коммунальных услуг за октябрь производится до 10 ноября, выплата компенсации за октябрь осуществляется в декабре, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Если жилищно-коммунальные организации не передадут данные, граждане могут сами предоставить квитанции об оплате – лично в управление соцзащиты, электронной почтой или письмом.

Уточняется, что оплату коммуналки не компенсируют льготникам, имеющим непогашенный долг в период за три последних года, подтвержденный судебным актом.