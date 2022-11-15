В сочинском микрорайоне Мацеста построят три детсада и поликлинику

На улице Мацестинской детсад построят на 180 мест,а на улице Чекменева на 260 мест. Фото: администрация Сочи

В микрорайоне Мацеста Сочи планируют построить три детсада и поликлинику. Одно дошкольное учреждение появится на улице Фурманова на 350 мест. На улице Мацестинской детсад построят на 180 мест, а на улице Чекменева на 260 мест.

Администрация планирует строительство новой поликлинике на улице Мацестинской. Медучреждение рассчитано на 450 посещений в смену. К слову, в микрорайоне появятся пять спортивных площадок и пространства для занятий экстремальными видами спорта.

– Жители заинтересованы в развитии микрорайона, активно участвуют в его жизни. Все озвученные вопросы, обращения и предложения зафиксированы и переданы в работу профильным департаментам, – рассказал заммэра Сочи Вадим Снегирев.