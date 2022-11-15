Жители Херсонской области воспользовались первым жилищным сертификатом в Анапе Фото:и пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители Херсонской области воспользовались первым жилищным сертификатом в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Семья, потерявшая из-за ракетного обстрела жилье в Херсоне, переехала в Анапу. Здесь пара уже воспользовалась жилищным сертификатом на покупку квартиры.

- Выписку о праве собственности им вручил начальник анапского отдела Росреестра Евгений Захаров, - уточнили в пресс-службе региональной администрации.

Всего Краснодарский край принял уже более 14 тысяч жителей Херсонской области.