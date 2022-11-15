На Кубани восстановят права дольщиков 48 долгостроев с помощью Фонда развития территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани восстановят права дольщиков 48 долгостроев с помощью Фонда развития территорий. Об этом сообщили на совещании по вопросу проблем участников долевого строительства.

Восстановить права почти пяти тысяч дольщиков планируют до конца 2023 года. В 2022 году компенсации из Фонда развития территорий получили 1,5 тысячи дольщиков. А за три года уже восстановлены права почти трех тысяч участников долевого строительства на 1,5 миллиардов рублей.

– Планы работы на 2023 год мы выстраиваем с расчетом на поступление в бюджет региона денег от продажи свободного имущества в ЖК «Иван да Марья», «Парусная регата», «Жемчужина» и переданных Фонду земельных участков. Средства помогут в достройке оставшихся проблемных домов, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Фонда развития территорий поддержал идею продажи свободного имущества в достроенных домах.

- Сегодня особенно остро стоит вопрос удорожания строительства. Доходы от реализуемого нами имущества могут послужить источником дополнительных средств, компенсирующих удорожание. Мы составим график продажи свободных площадей и согласуем его с вами, - отметил на совещании Константин Тимофеев.