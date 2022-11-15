Жители крупного ЖК Хостинского района Сочи остались без воды из-за прорыва водовода

Прорыв произошел на водоводе диаметром 355 миллиметров.

В Хостинском районе Сочи на улице Земляничной прорвало магистральный водовод. Специалисты водоканала с утра 15 ноября работают над устранением аварии. Прорыв произошел на водоводе диаметром 355 миллиметров.

- Вырывающаяся под высоким давлением вода вызывает локальное подтопление территории. Для проведения необходимого комплекса работ технологи предприятия были вынуждены остановить местные насосные станции и произвести опустошение системы, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

В результате без воды остались жители крупного ЖК Хостинского района. На месте аварии работают пять человек и одна единица техники.В случае необходимости их количество будет увеличено.

Все работы планируют завершить до конца 15 ноября.