Оперштаб опроверг информацию о мобилизации жителя Тимашевского района вместо его тезки Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб опроверг информацию о мобилизации жителя Тимашевского района вместо его тезки. Фейк с прикрепленной повесткой распространили в социальных сетях.

Как оказалось, в военкомате Тимашевского района выписали повестку младшему сержанту Александру Смирнову. Но при составлении личного дела была допущена ошибка – неверно указаны число и месяц рождения, серия и номер военного билета, ВУС. В то же время личный номер, ИНН, СНИЛС, звание и место регистрации внесены правильно.

- Доводы, что призыву подлежал Александр Смирнов из Калининского района, неверны. Призывная комиссия муниципалитета не выносила решение о его мобилизации, - сообщили в региональном оперштабе.

Отмечается, что призывная комиссия Тимашевского района не может призывать жителей других муниципалитетов.

- Таким образом, нет причин считать ошибочным решение комиссии Тимашевского района призвать Александра Смирнова из Тимашевского района, - подытожили в оперштабе.