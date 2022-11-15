Квартиры уже готовы для проживания Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детям-сиротам из Тбилисского района Кубани вручили ключи от квартир. Жилье получили восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Квартиры находятся в микрорайоне по улице Розовой. Сейчас они полностью готовы для проживания, а вблизи расположен детский сад, кабинет врача общей практики, работает общественный транспорт и строится новая школа.

- Всего в 2022 году квартиры получили 17 жителей района. Пусть это жилье будет новым этапом вашей счастливой жизни, - обратился к новоселам глава муниципалитета Евгений Ильин.

Напомним, жилье в регионе дети-сироты получают по госпрограмме «Дети Кубани». В 2022 году в крае на покупку квартир выделили 3,3 миллиарда рублей. А ключи от нового жилья уже получил 581 человек.

Уточняется, что до конца 2022 года квартирами обеспечат еще 639 человек.