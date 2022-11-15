528 семей жилого комплекса «Летний» получили ключи от квартир

528 семей жилого комплекса «Летний» получили ключи от квартир. 15 ноября началась выдача ключей дольщикам 1 этапа строительства жилого комплекса «Летний». В течение четырех дней 528 семей станут счастливыми новоселами.

Многие теперь уже жители ЖК «Летний» в ближайшее время планируют переехать в свои новые квартиры. Совсем скоро здесь завершатся ремонтные работы, детские площадки наполнятся смехом и озорными играми, жители насладятся своими первыми закатами с видом на море, чистейшим воздухом Кудепсты, а сегодня они внимательно принимают квартиры и оформляют необходимые документы.

Два 12-этажных литера отличаются разнообразной квартирографией, продуманными планировочными решениями и внутренними пространствами.

В формате «одного окна» дольщики смогут пройти процедуру приёма-передачи квартиры и получить ключи. В сопровождении специалистов осмотрят квартиру, оформят документы быстро и в одной локации. Менеджеры проконсультируют по возникшим вопросам и помогут дольщикам установить мобильное приложение AVA Group. Стоит отметить, что внедрение мобильного приложения для жителей сданных домов началось в сентябре 2022 года, и уже более 22 тыс. собственников квартир оценили удобство, функциональность, скорость коммуникаций с управляющей компанией.

Жилой комплекс «Летний» - проект, реализуемый инвестиционно-строительным холдингом AVA Group в рамках программы комплексного развития территорий. Формирует современный сбалансированный архитектурный облик Сочи и решает целый ряд задач в общегородском плане, в области инфраструктуры и сервисной экосистемы полного цикла, что выгодно отличает комплекс среди других жилых объектов.

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group в третьем квартале 2022 года ввел в эксплуатацию более 100 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Единый реестр застройщиков отметил девелопера свидетельствами - высшим баллом по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья и 29 местом в рейтинге по объему вводимого жилья в Российской Федерации.