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НовостиОбщество15 ноября 2022 13:43

528 семей жилого комплекса «Летний» получили ключи от квартир

Выдача ключей стартовала 15 ноября
Источник:kp.ru
528 семей жилого комплекса «Летний» получили ключи от квартир

528 семей жилого комплекса «Летний» получили ключи от квартир

528 семей жилого комплекса «Летний» получили ключи от квартир. 15 ноября началась выдача ключей дольщикам 1 этапа строительства жилого комплекса «Летний». В течение четырех дней 528 семей станут счастливыми новоселами.

Многие теперь уже жители ЖК «Летний» в ближайшее время планируют переехать в свои новые квартиры. Совсем скоро здесь завершатся ремонтные работы, детские площадки наполнятся смехом и озорными играми, жители насладятся своими первыми закатами с видом на море, чистейшим воздухом Кудепсты, а сегодня они внимательно принимают квартиры и оформляют необходимые документы.

Два 12-этажных литера отличаются разнообразной квартирографией, продуманными планировочными решениями и внутренними пространствами.

В формате «одного окна» дольщики смогут пройти процедуру приёма-передачи квартиры и получить ключи. В сопровождении специалистов осмотрят квартиру, оформят документы быстро и в одной локации. Менеджеры проконсультируют по возникшим вопросам и помогут дольщикам установить мобильное приложение AVA Group. Стоит отметить, что внедрение мобильного приложения для жителей сданных домов началось в сентябре 2022 года, и уже более 22 тыс. собственников квартир оценили удобство, функциональность, скорость коммуникаций с управляющей компанией.

Жилой комплекс «Летний» - проект, реализуемый инвестиционно-строительным холдингом AVA Group в рамках программы комплексного развития территорий. Формирует современный сбалансированный архитектурный облик Сочи и решает целый ряд задач в общегородском плане, в области инфраструктуры и сервисной экосистемы полного цикла, что выгодно отличает комплекс среди других жилых объектов.

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group в третьем квартале 2022 года ввел в эксплуатацию более 100 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Единый реестр застройщиков отметил девелопера свидетельствами - высшим баллом по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья и 29 местом в рейтинге по объему вводимого жилья в Российской Федерации.