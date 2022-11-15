В Краснодаре подготовят 212 машин для расчистки дорог от снега Фото: Иван ВИСЛОВ

В Краснодаре подготовят 212 машин для расчистки дорог от снега. Об этом сообщили на городском совещании под председательством мэра Евгения Наумова.

Всего в Краснодаре задействуют 43 комбинированные машины и около 11 тысяч тонн противогололедных материалов. При необходимости строительные организации предоставят 24 единицы техники - 6 погрузчиков, 2 автогрейдера и 16 автосамосвалов. А 88 погрузчиков, автогрейдеров и самосвалов планируют задействовать администрации внутригородских округов.

Компаний, обслуживающие федеральные и региональные трассы и входящие в границы краевого центра, задействуют 25 комбинированных машин, 7 грейдеров, 8 экскаваторов и погрузчиков, 11 бульдозеров и тракторов и 6 единиц другой спецтехники.

Расчищать и обрабатывать тротуары, остановки и подземные переходы от снега будут мусороуборочные компании. Планируется задействовать 34 спецмашины и почти 670 человек в смену. Кроме того, заготовлено более двух тысяч тонн песко-соляной смеси – в городе установили около двух тысяч контейнеров.

А управляющим организациям направили рекомендации по содержанию дворов в зимний период. В 2021 году мэрия составила почти 300 административных актов за плохую расчистку от и обработку дорожек от наледи.

Глава города Евгений Наумов поручил департаменту хозяйства и ТЭК Краснодара проработать возможности увеличить количество спецтехники для расчистки пешеходных зон.

- Хочу подчеркнуть, что наши ресурсы должны соответствовать самым пессимистичным прогнозам. В этом году мы серьезно нарастили объемы техники и противогололедных материалов, но расслабляться нельзя, - отметил Евгений Наумов.