Памятник Хакурате открыли в Майкопе

Памятник Шахан-Гирею Хакурате в Майкопе Фото: пресс-служба Правительства Адыгеи

Памятник Шахан-Гирею Хакурате открыли в Майкопе. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Памятник первому руководителю Адыгейской автономной области открыли в честь 100-летия государственности региона. Бронзовая статуя высотой 3,2 метра установлена на Привокзальной площади города.

Автором памятника первому секретарю Адыгейского обкома стал заслуженный художник РФ и народный художник Кабардино-Балкарии Хамид Савкуев.

- Хочу искренне поблагодарить всех, кто помог осуществить этот проект! Уверен, что монумент станет еще одной достопримечательностью Адыгеи, будет символом народной памяти о прошлом республики, о поколениях земляков, честно трудившихся на благо родной земли, защищавших ее свободу, воспитывавших детей в любви и уважении к Родине! – отметил глава республики Мурат Кумпилов.