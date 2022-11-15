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НовостиОбщество15 ноября 2022 14:52

Гендиректор Фонда развития Кубани прошел в финал международного конкурса «Лидер народной дипломатии»

Илья Шакалов стал одним из 30 финалистов
Светлана ОВДЕЙ
Гендиректор Фонда развития Кубани Илья Шакалов

Гендиректор Фонда развития Кубани Илья Шакалов

Гендиректор Фонда развития Кубани прошел в финал международного конкурса «Лидер народной дипломатии». Илья Шакалов стал одним из 30 участников заключительного этапа.

Программа конкурса «Лидер народной дипломатии» состоит из серии встреч участников конкурса с российскими и зарубежными экспертами, лекций, заданий и прохождения практикума - поиска практических решений предложенных кейсов.

Участники, например, рассматривали города-побратимы как инструмент сближения стран, выявляли интернет-сообщества народов России в разных странах и определяли их роль в народной дипломатии, исследовали и определить форматы работы общественных организаций, лидеров, сообществ, программы и события, демонстрирующие успех в урегулировании сложных международных конфликтов.

Всего на заключительном этапе выступят 18 российских и 12 зарубежных участников. Финал пройдет в декабре в рамках Пермского Международного форума.

- Благодарю организационный комитет конкурса за доверие и возможность поделиться наработками в сфере бизнес-дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества. Укрепление партнерских и побратимских связей между муниципальными образованиями, регионами, образовательными, инновационными и некоммерческими организациями является основой дипломатии, улучшения понимания и международного доверия. Надеемся, что успешные кейсы и проекты Фонда будут полезны российским и зарубежным коллегам, - отметил Илья Шакалов.