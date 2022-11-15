Гендиректор Фонда развития Кубани Илья Шакалов

Гендиректор Фонда развития Кубани прошел в финал международного конкурса «Лидер народной дипломатии». Илья Шакалов стал одним из 30 участников заключительного этапа.

Программа конкурса «Лидер народной дипломатии» состоит из серии встреч участников конкурса с российскими и зарубежными экспертами, лекций, заданий и прохождения практикума - поиска практических решений предложенных кейсов.

Участники, например, рассматривали города-побратимы как инструмент сближения стран, выявляли интернет-сообщества народов России в разных странах и определяли их роль в народной дипломатии, исследовали и определить форматы работы общественных организаций, лидеров, сообществ, программы и события, демонстрирующие успех в урегулировании сложных международных конфликтов.

Всего на заключительном этапе выступят 18 российских и 12 зарубежных участников. Финал пройдет в декабре в рамках Пермского Международного форума.

- Благодарю организационный комитет конкурса за доверие и возможность поделиться наработками в сфере бизнес-дипломатии и международного гуманитарного сотрудничества. Укрепление партнерских и побратимских связей между муниципальными образованиями, регионами, образовательными, инновационными и некоммерческими организациями является основой дипломатии, улучшения понимания и международного доверия. Надеемся, что успешные кейсы и проекты Фонда будут полезны российским и зарубежным коллегам, - отметил Илья Шакалов.