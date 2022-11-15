35 школьных пищеблоков отремонтировали на Кубани в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

35 школьных пищеблоков отремонтировали на Кубани в 2022 году. Об этом сообщили на краевом совещании по организации питания в образовательных учреждениях края.

Уточняется, что еще в трех пищеблоках продолжаются работы. Всего на ремонт и установку нового оборудования в регионе выделили более 218 миллионов рублей.

Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, в крае особо контролируют двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья. А обучающимся на дому выплачивают компенсацию.

- В крае более 35 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Из краевого бюджета на компенсации направляем более 320 миллионов рублей, также более 83 миллионов выделяем на поддержку детей-инвалидов без статуса ОВЗ, - сказала замглавы региона.