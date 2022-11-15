Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубань вошла в топ-10 регионов России по реализации программы поддержки цифровизации бизнеса. Край находится на 4-м месте в рейтинге. Его подготовил Российский фонд развития информационных технологий.

- Программа стала популярной благодаря быстрому и простому механизму покупки. На сайте фонда легко найти список софта и в один клик приобрести понравившийся сервис, - сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный

Уточняется, что Краснодарский край вошел в десятку лидеров по двум критериям. Это количество приобретенного ПО, а также число субъектов МСП, купивших софт со скидкой 50%.

С момента действия программы, на Кубани воспользовались мерой поддержки более 5,4 тысяч предпринимателей. На сегодняшний день представители бизнеса приобрели 12,4 тысячи лицензий.