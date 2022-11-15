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НовостиКарта Кубани15 ноября 2022 20:47

В Анапе возобновили строительство дома на Парковой, 79

Решения вопроса люди ждали 8 лет
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

Сегодня на стройплощадке проблемного объекта мэр города-курорта Василий Швец, Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров и представитель компании-застройщика ООО «Капвысотстрой» встретились с активом обманутых дольщиков. Решения вопроса по данному долгостроя они ждали 8 лет, в сентябре этого года решением краевого Арбитражного суда объект передан новому инвестору.

Благодаря позиции губернатора региона, а также совместной работе мэрии и органов прокуратуры, достигнута договоренность с новым застройщиком, сегодня он уже приступил к работе. После ввода объекта в эксплуатацию дольщики получат долгожданное жилье, а дом исключат из реестра проблемных.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

Сергей Чикаров обратил внимание представителя ООО «Капвысотстрой» на необходимость обеспечения строительной безопасности и поручил наладить взаимодействие с жителями для скорейшего переоформления договоров долевого участия. 91 соглашение уже зарегистрировано в Росреестре.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы.