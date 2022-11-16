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НовостиОбщество15 ноября 2022 22:00

В Краснодаре фабрика по производству обуви начала выпускать берцы для участников СВО

Предприятие перепрофилировало свое производство
Мария ЧАЛАЯ
Краснодарская фабрика перепрофилировала производство. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краснодарская фабрика перепрофилировала производство. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре фабрика по производству обуви начала выпускать берцы для участников СВО. Предприятие перепрофилировало свое производство. Оно выпускает почти тысячу пар обуви в месяц.

- Вся обувь шьется по ГОСТу. В отличие от многих аналогов, краснодарские берцы теплее и морозоустойчивее. Для нового предприятия вопрос качества и удобства обуви – принципиальный, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что фабрика смогла закупить необходимое сырье, приобрести оборудование и станки благодаря льготному займу от краевого Фонда развития промышленности.

На данный момент более 30 кубанских предприятий осваивают и выпускают новую продукцию для участников специальной военной операции.