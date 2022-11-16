В Краснодаре в следующем году достроят промышленное предприятие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре в 2023 году достроят завод по производству окон и дверей. Сделать это предложила одна из первых компаний на Юге России, которая специализируется в этом направлении. Об этом в интервью РБК Юг рассказал начальник городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

- Объект практически достроен. Сейчас проводятся процедуры, предшествующие вводу в эксплуатацию. Остался заключительный рывок. Уже в следующем году мы увидим интенсивно работающее предприятие, - сообщил Артем Анацкий.

Уточняется, что это инвестиционная площадка располагается на земельном участке площадью 12,1 га. Она находится по адресу улица Ростовское шоссе, 22.

Кроме того, на заводе будет создано около 250 новых рабочих мест. Запустят все 35 производственных линий. Завод станет выпускать более 150 тысяч тонн продукции в год.