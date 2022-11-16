Разработали проект единой системы бронирования винных туров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае создали проект единой системы бронирования винных туров. Он занял второе место на Всероссийском конкурсе проектов и лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма в номинации «Креативный туризм».

- Креативная команда компании «Слетать.ру» вместе с минкурортов Кубани создала программу «Русский гедонизм. Винные туры России». Ее концепция предполагает разработку программ туров, а также экскурсий совместно с туроператорами и винодельнями, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что планируется создать страницы с интерактивной картой. На ней отобразят все винодельни Краснодарского края и других регионов России.

Кроме того, у посетителей платформы будет возможность ознакомиться с винными турами и их стоимостью. Также забронировать экскурсию.