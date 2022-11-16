Узнали, где будут отключения света в Сочи 16, 17 и 18 ноября 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 16, 17 и 18 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на несколько часов с 05:30 до 20:00 и с 7:00 до 19:00.

- В указанные даты света не будет с 05:30 до 20:00 в селе Галицыно СНТ ''СРСУ-Дорожник'', СНТ «Вестник», СНТ «Каменка 2», СНТ «Родничок», СНТ «Автомобилист», СТ «Малинка». Также 16 ноября электроэнергию выключат с 07:00 до 19:00 на улицах: Нагуляна, Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Фундучная. Также в селе Пластунка на улицах Леселидзе, Джапаридзе; в СТ «Лесные поляны», СНТ «Победа», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что свет выключат частично на улицах: Целинная, Комсомольская, Грибоедова 13а, Пионерская, Короткая, Серафимовича, Джигитская. Также по адресам Театральная 4-А/1, Черноморская 2,2/2, Конституции 28, Московская 19. Не будет электроэнергии в поселках Отрадное, Солох-аул, Лоо на улицах Таежная, Талинская, Переулок Калиновый, СНТ «Лесная поляна-2», СНТ «Лесная поляна-4», СНТ «Ветеран». В переулках Ахунский, Юбилейный, на улицах Измайловская в СТ «Калина», Демократическая, Кропоткинская, Ахштырская, Белорусская, Ленина, Хостинская, Гранатовая, Владимировская, Терновая, Мзымтенская, Дагестанская, Выселковская, Афипская, Сормовская, Грушевая, Клубная, Рассвет, Гранатовая и в переулке Садовый.

17 ноября свет выключат с 07:00 до 19:00 на улицах Светогорская, Витебская, Хостинская,Рижская, Белорусская, Нагуляна, Ленина, Петрозаводская, Малиновая, Дачная, Форелевая, Краснофлотская, Просвещения, ул. Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Переулок Калиновый. Также в СНТ «Лесная поляна-2», СНТ «Лесная поляна-4», СНТ «Ветеран», частично в переулках Ахунский, Юбилейный, на улицах Измайловская СТ «Калина», Чехова. В селе Пластунка на улицах Леселидзе, Джапаридзе, в СТ «Лесные поляны», СНТ «Победа». Кроме того, отключения пройдут в селе Барановка на улицах Барановское шоссе, Золотая, Липовая, Братьев Аракелян, Старокубанская, Античная и в переулке Родниковый. Также в поселке Лазаревское на улицах Калараш, Энтузиастов в селе Зубова Щель на улицах Амурская. В селе Вишневка на улицах Майкопская.

18 ноября электроэнергии не будет с 07:00 до 19:00 на улицах Энергетиков, Черновицкая, Орджоникидзе 9,10,10а и в санатории имени Мориса Тореза.