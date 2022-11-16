Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее сбирают гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В Майкопе приносят вещи и продукты.

- В школе № 7 при содействии юнармейцев из отряда «Легион» собрали вещи первой необходимости. Это одежда, предметы гигиены, продукты и многое другое. Машина доставила гуманитарный груз в военную часть. Затем он отправится напрямую к бойцам, - сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Уточняется, что в Майкопе пункты сбора гуманитарной помощи организованы на базе школ. Также в городском Молодежном координационном центре по улице Димитрова, 13. И в станице Ханской по улице Краснооктябрьской, 21.