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НовостиОбщество16 ноября 2022 3:00

В Адыгее сбирают гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

В Майкопе организован сбор вещей и продуктов
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее сбирают гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В Майкопе приносят вещи и продукты.

- В школе № 7 при содействии юнармейцев из отряда «Легион» собрали вещи первой необходимости. Это одежда, предметы гигиены, продукты и многое другое. Машина доставила гуманитарный груз в военную часть. Затем он отправится напрямую к бойцам, - сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Уточняется, что в Майкопе пункты сбора гуманитарной помощи организованы на базе школ. Также в городском Молодежном координационном центре по улице Димитрова, 13. И в станице Ханской по улице Краснооктябрьской, 21.