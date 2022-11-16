Мэр Сочи вручил госнаграду добровольцу СВО Роберту Манасяну

Указом Президента РФ ему присвоена Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вручил государственную награду добровольцу СВО Роберту Манасяну. Младший сержант работает охранником. Но этим летом Роберт ушел добровольцем в зону СВО. На передовой боец провел два месяца.

- Проявил отвагу и мужество. Указом президента РФ ему присвоена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, - рассказал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам мэра Сочи, администрация отметит всех, кто достойно проявил себя на фронте.