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НовостиОбщество16 ноября 2022 4:56

Скверы в Сочи благоустроят на двух улицах

Работы по нацпроекту завершат до конца года
Ангелина НАЗАРЧУК
Скверы на улицах Крымской и Молокова приводят в порядок. Фото: администрация Сочи

Скверы на улицах Крымской и Молокова приводят в порядок. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжают благоустраивать общественные территории по нацпроекту. Скверы на улицах Крымской и Молокова приводят в порядок.

Рядом с домом № 32 на улице Молокова рабочие построят новую детскую площадку. Здесь появятся лавочки с шахматными досками и питьевой фонтанчик.

А на улице Крымской рядом с домом № 65б заменят тротуарное покрытие. Также построят новую детскую площадку и установят уличные тренажеры.

– Одной из главных идей при создании проектов была возможность объединить отдых детей и взрослых. Работы будут завершены до конца года, – заявил заммэра Сочи Юрий Цицкиев.