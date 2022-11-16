Скверы в Сочи благоустроят на двух улицах

Скверы на улицах Крымской и Молокова приводят в порядок. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжают благоустраивать общественные территории по нацпроекту. Скверы на улицах Крымской и Молокова приводят в порядок.

Рядом с домом № 32 на улице Молокова рабочие построят новую детскую площадку. Здесь появятся лавочки с шахматными досками и питьевой фонтанчик.

А на улице Крымской рядом с домом № 65б заменят тротуарное покрытие. Также построят новую детскую площадку и установят уличные тренажеры.

– Одной из главных идей при создании проектов была возможность объединить отдых детей и взрослых. Работы будут завершены до конца года, – заявил заммэра Сочи Юрий Цицкиев.