Сезон добычи барабули стартовал в Сочи

За два месяца рыбкам нужно успеть сделать запасы на весь год. Фото: Архив "КП"

В Сочи стартовал сезон добычи барабули. Самый большой улов приходится на ноябрь и декабрь. За два месяца рыбакам нужно успеть сделать запасы на весь год.

- Осенняя барабуля уже нагулявшаяся, мышечная масса у нее нарощена для миграции, не водянистая, сбалансированая. На порядок лучше, жирнее и вкуснее, чем свежая весенняя, - заявил бригадир рыболовецкой артели Евгений Целовальников.

Большинство охотников за барабулькой в море уже не первый год. У некоторых счет идет уже на десятилетия. Рыбаки между собой шутят, что это “морская зависимость”.

Кстати, повара отмечают, что самая вкусная барабуля, когда ее готовят сразу после возвращения на сушу. Черноморский деликатес непривередлив. Все, что нужно - сковорода, растительное масло, мука и соль.