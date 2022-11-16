Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 5:08

Вениамин Кондратьев поздравил спортсменов и тренеров Кубани с Днем самбо

Поздравления он опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо. С праздником всех спортсменов, тренеров и болельщиков поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он опубликовал пожелания в соцсетях.

- Наши спортсмены всегда показывают высокие результаты. Я уверен, количество завоеванных наград будет только расти. Поздравляю с праздником, - написал Кондратьев.

Глава региона добавил, что на Кубани самбо – один из самых популярных видов борьбы. В секциях по всему краю занимаются почти 7,5 тысячи человек. В Краснодарском крае продолжают строить Центры единоборств, чтобы у детей была возможность профессионально заниматься спортом.