Вениамин Кондратьев поздравил спортсменов и тренеров Кубани с Днем самбо

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16 ноября отмечается Всероссийский день самбо. С праздником всех спортсменов, тренеров и болельщиков поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он опубликовал пожелания в соцсетях.

- Наши спортсмены всегда показывают высокие результаты. Я уверен, количество завоеванных наград будет только расти. Поздравляю с праздником, - написал Кондратьев.

Глава региона добавил, что на Кубани самбо – один из самых популярных видов борьбы. В секциях по всему краю занимаются почти 7,5 тысячи человек. В Краснодарском крае продолжают строить Центры единоборств, чтобы у детей была возможность профессионально заниматься спортом.