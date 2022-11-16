На Кубани мать с ребенком переселили из аварийного жилья

Работа в данном направлении продолжается

В Павловском районе мать с ребенком проживали в половине ветхого частного дома. После прокурорской проверки надзорное ведомство принудило районную администрацию предоставить семье жилое помещение, пригодное для проживания взамен изъятия доли в аварийном доме.

- Судебные приставы переселили мать с ребенком из аварийного жилья. Им предоставили благоустроенную квартиру площадью 42,2 квадратного метра по договору социального найма, - сообщили в УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Теперь мать с ребенком проживают в квартире со всеми удобствами.