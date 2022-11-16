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НовостиОбщество16 ноября 2022 5:51

В Сочи Mercedes с двумя детьми в салоне врезался в столб

Потребовалась медицинская помощь
Ангелина НАЗАРЧУК
В салоне Mercedes-Benz находились двое детей - 2 и 4 года. Фото: Госавтоинспекция Сочи

В салоне Mercedes-Benz находились двое детей - 2 и 4 года. Фото: Госавтоинспекция Сочи

В Сочи 15 ноября около 09:50 произошла жуткая авария. На улице Костромской рядом с домом № 44а водитель Mitsubishi L200 при перестроении не уступил дорогу Mercedes-Benz. В результате автомобили столкнулись.

- От удара автомобиль Mercedes-Benz изменил траекторию движения и допустил наезд на бетонный столб опоры линий электропередачи и металлическое ограждение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В салоне Mercedes-Benz находились двое детей - двух и четырех лет. Несовершеннолетним пассажирам потребовалась медицинская помощь.