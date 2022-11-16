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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:33

Адыгея получила дополнительные 350 млн рублей на трассу до плато Лагонаки

Средства выделены из федерального бюджета
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Строительство дороги продолжается

Строительство дороги продолжается

Правительство России выделило Адыгее дополнительно 350 млн рублей на строительство третьей очереди автодороги Гузерипль — плато Лагонаки.

- На дополнительные деньги построят третий участок дороги на участке 8+550 — 27+800 км в Майкопском районе, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В 2021 году в строительство участка трассы Гузерипль — Лагонаки было вложено 670 млн рублей. В этом году направлено еще 600 млн рублей. Общая протяженность дороги составит 17,2 км.

Новая трасса соединит две популярные туристские локации — окрестности поселка Гузерипль и район расположения будущего горнолыжного экокурорта.