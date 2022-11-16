Адыгея получила дополнительные 350 млн рублей на трассу до плато Лагонаки

Строительство дороги продолжается

Правительство России выделило Адыгее дополнительно 350 млн рублей на строительство третьей очереди автодороги Гузерипль — плато Лагонаки.

- На дополнительные деньги построят третий участок дороги на участке 8+550 — 27+800 км в Майкопском районе, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В 2021 году в строительство участка трассы Гузерипль — Лагонаки было вложено 670 млн рублей. В этом году направлено еще 600 млн рублей. Общая протяженность дороги составит 17,2 км.

Новая трасса соединит две популярные туристские локации — окрестности поселка Гузерипль и район расположения будущего горнолыжного экокурорта.