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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:44

Новогодние корпоративы в Краснодаре отменила каждая девятая компания

Организации отказались от праздника из-за экономической ситуации
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Аналитика новогодних корпоративов

Аналитика новогодних корпоративов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Краснодаре каждая девятая компания отказалась от новогодних корпоративов. 11% организаций отказались от праздника из-за сложной экономической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

- В 8% компаний Краснодара никогда не отмечают Новый год с коллегами. 25% работодателей – устроят корпоратив в офисе, 19% - поедут с коллегами в ресторан, еще 4% - отпразднуют за городом. А вот 33% организаций еще вообще не решили, будет ли у них новогодний корпоратив, - отметили аналитики.

Стоит отметить, что в прошлом году из-за сложной экономической ситуации, по данным Superjob, от корпоративов отказались 12% компаний.