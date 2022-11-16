Сайт Кадастровой палаты дает возможность в один клик заказать нужные кадастровые работы на Кубани

Кадастровая палата Краснодарского края

В Кадастровой палате Краснодарского края сообщили, что услуга по осуществлению кадастровых работ экономит силы и финасы. Ряд таких работ можно заказать на официальном сайте учреждения.

Многолетний опыт проведения работ, напрямую связанных с кадастровой деятельностью, несколько тысяч успешно исполненных договоров, в том числе с крупными заказчиками - государственными компаниями и корпорациями, различными министерствами и ведомствами, позволяют качественно, с применением глубоких знаний специалистов и в короткие сроки их осуществлять.

Услуга подразумевает выполнение разнообразных кадастровых работ с объектами недвижимости, которые:

- находятся в государственной и муниципальной собственности;

- необходимы для обороны и безопасности, оборонного производства, производства ядовитых веществ, федеральных энергетических систем, использования атомной энергии, а также федеральных транспорта, путей сообщения и др.;

- являются институтом развития в жилищной сфере, указанного в Федеральном законе от 13.07.2015 № 225-ФЗ.

«Сайт Кадастровой палаты дает возможность в один клик заказать нужные кадастровые работы. Для этого необходимо указать регион, что позволит заявителю напрямую отправить письмо на электронную почту филиала с указанием конкретного запроса»,- отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Виктория Божко.

Напоминаем, что полный перечень предоставляемых услуг расположен на сайте Кадастровой палаты по Краснодарскому краю в разделе «Сервисы и услуги». Подробную информацию обо всех платных услугах и способах их получения можно уточнить по номеру 8-800-100-34-34 или 8-861-992-13-02 (доб. 2060 или 2061), а также по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.