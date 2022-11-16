Пенсионерка гвоздем поцарапала иномарку соседа в Майкопе

Расследование дела продолжается

Полиция Майкопа задержала 71-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном повреждении чужого автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

- Потерпевшим оказался 39-летний майкопчанин. Он оставил свой автомобиль возле частного дома и вскоре обнаружил на нем несколько царапин. Выяснилось, что полосы гвоздем оставила 71-летняя женщина, живущая по соседству. Между ними часто возникали ссоры по поводу парковки машины, - сообщили в МВД по Адыгее.

За повреждение имущества пенсионерке грозит до 5 лет лишения свободы.

За две недели в полицию сообщили еще о двух случаях порчи имущества. Один из потерпевших – 44-летний автовладелец, которому другой местный житель повредил машину и нанес ущерб на 13 тысяч рублей. А в Кошехабльском районе 42-летняя хозяйка квартиры сообщила о поврежденной двери в спальню с ущербом. Ее ущерб – 8 тысяч рублей.