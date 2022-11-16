От саженца до бутылки: развитие виноградарства и виноделия, энотуризма обсудили в Темрюкском районе

Поездка председателя ЗСК Юрия Бурлачко в Темрюкский район стало продолжением работы депутатов, начатой на недавнем выездном заседании аграрного комитета ЗСК в Новороссийске.

В рамках контроля за реализацией краевого закона о развитии виноградарства и виноделия, энотуризма Юрий Бурлачко посетил одну из крупнейших агропромышленных компаний России – ГК «Ариант». В ее составе винодельня «Кубань-Вино» и агрофирма «Южная». Производственные площадки предприятия располагаются также в Челябинской области.

Первым пунктом программы стало ООО «Кубань-вино» – лидер винодельческой отрасли страны с производством полного цикла: от саженца до бутылки. Здесь гости познакомились с особенностями технологического процесса, осмотрели линии розлива и фасовки готовой продукции. На предприятии все вина изготавливаются на современном оборудовании. Как было отмечено, в год выпускают более 64 млн бутылок тихих и игристых вин.

Вместе с председателем профильного комитета ЗСК Юрий Бурлачко побывал на территории агрофирмы «Южная», осмотрел питомник виноградных саженцев.

По словам гендиректора агрофирмы, депутата ЗСК Игоря Чемериса, в ведении предприятия находится более 13 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников превышает 9 тыс. га. Питомник является крупнейшим в масштабах не только России, но и Европы. По итогам 2021 года здесь произведено 2 млн саженцев и сделано около 4 млн прививок. Широкий ассортимент посадочного материала используется как для собственных нужд, так и других виноградарских хозяйств. А сам питомник выступает в качестве производственной базы для региональных исследовательских институтов.

Участники выезда побывали и в центре энологии «Шато-Тамань». Здесь можно увидеть основные этапы переработки винограда, изготовления вина.

В рамках встречи руководителя ЗСК Юрия Бурлачко с управляющим акционером группы компаний «Ариант» Александром Кретовым состоялось обсуждение актуальных отраслевых проблем и перспектив их решения.

По словам управляющего акционера, в виноделии очень важно сырье. Покупая изначально посадочный материал за границей, предприятие сталкивалось со множеством проблем: фитосанитарией, генетикой и другими.

«Поэтому встал вопрос о собственных саженцах. Глава края Вениамин Кондратьев нас в этом поддержал. Мы открыли свой питомник. И на сегодняшний день понимаем, что это единственно верный путь, по которому должна развиваться отрасль в целом. Пройдя сложный и тернистый путь, мы научились производить высококачественный продукт, который востребован, и знаем, куда двигаться, посредством чего увеличить производство посадочного материала как для собственных нужд, так и для насыщения рынка», - отметил Александр Кретов.

«Сейчас очень важно понимать, какая еще законодательная поддержка, помимо уже существующей, нужна нашим виноградарям и виноделам. Ряд вопросов на сегодня решен, в том числе при содействии федерального центра. Остальные находятся в работе», – отметил в разговоре Юрий Бурлачко.

По его словам, одной из актуальных проблем остается нехватка собственных саженцев винограда, потребность в которых закрывается пока только на 65 процентов.

«Мощная питомниководческая база - это будущее отрасли. В ближайшее время рассмотрим вопрос об увеличении финансовой поддержки питомников почти до полутора миллиардов рублей. Отдельного внимания заслуживают и вопросы энотуризма. Он формирует имиджевую составляющую Кубани, давая возможность за счет новых источников дохода развивать территории», – считает Юрий Бурлачко.

По итогам поездки руководитель краевого парламента высоко оценил роль ГК «Ариант» в развитии винодельческой отрасли и агропромышленного комплекса края. Юрий Бурлачко особо отметил значимость предприятия для муниципалитета. Оно, по словам председателя ЗСК, является не только бюджетообразующим, но и ярким объектом энотуризма - точкой притяжения для жителей и гостей региона.