На Кубани количество газифицированных домов достигло 80% от плана

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае задачу по догазификации частных домов на текущий год выполнили на 80%. От жителей поступило 15 770 договоров, со сроком реализации 2021-2022 годы. К 13 тысячам домовладений уже бесплатно подвели газ.

- Оставшаяся часть договоров будет исполнена с 2023 по 2026 год. Основная нагрузка ляжет на следующий год. Поэтому сейчас мы должны обсудить дальнейшие совместные действия и предусмотреть сложные ситуации, которое могут возникнуть в процессе реализации, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Сейчас на Кубани работают более 400 пунктов приема заявок. Кроме того, заявление на газификацию можно подать через "Госуслуги", на сайте Единого оператора, а также на сайтах газораспределительных организаций.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае при газификации компенсируют расходы, затраченные на проектирование и подключение сети. Деньги вернули в этом году уже более 170 местным жителям. По президентской программе газ бесплатно проводят только до границ земельных участков в населенных пунктах. Так как не многие могут позволить себе протянуть газ в дом, в регионе есть программы по возмещению части средств социально незащищенным категориям граждан.