19 ноября будет озвучено имя девушки, которая получит корону и главный приз - 3 млн рублей.

Финал международного конкурса красоты «Мисс Офис» пройдет 19 ноября. 30 прекрасных офисных сотрудниц со всей России и зарубежья продемонстрируют не только красоту и интеллект, но и привлекут внимание к необходимости всестороннего развития личности и к более глубокому понимаю культурного наследия общества.

В числе финалисток - 28-летняя Валерия Шаршова из Краснодара, которая работает помощником главного редактора в одной из краевых газет. Именно она представит город на итоговом шоу в Москве.

- Зрителей ожидают пять ярких конкурсных выходов участниц, среди которых самопрезентация, интеллектуальный, спортивный и творческий конкурсы, а также арт-дефиле, - рассказали организаторы конкурса.

Кто из финалисток лучше всех справится с этой непростой миссией, та и одержит победу в борьбе за титул «Мисс Офис – 2022», роскошную корону и 3 000 000 рублей.