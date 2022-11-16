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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:46

Владелец КамАЗа из Динского района заплатил налоги, боясь лишиться грузовика

Около 400 тысяч погасил мужчина после ареста транспорта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
С транспорта после погашения долга сняли арест

С транспорта после погашения долга сняли арест

Приставы арестовали КамАЗ жителя станицы Нововеличковской из-за долга почти в 400 тысяч. Владелец грузовика, боясь остаться без машины, решил все же погасить сумму.

- После того как мужчина несколько месяцев не гасил задолженность, судебный пристав-исполнитель нашел в собственности грузовой автомобиль КамАЗ. После чего арестовал его и оставил на ответственное хранение должнику, - сообщил в УФССП РФ по региону.

Спустя несколько дней должник явился к судебному приставу и предоставил квитанцию о полном погашении долга. Помимо основной суммы налогов в 394 428 рублей, мужчина закрыл исполнительский сбор в 21 817 рублей.