Владелец КамАЗа из Динского района заплатил налоги, боясь лишиться грузовика

С транспорта после погашения долга сняли арест

Приставы арестовали КамАЗ жителя станицы Нововеличковской из-за долга почти в 400 тысяч. Владелец грузовика, боясь остаться без машины, решил все же погасить сумму.

- После того как мужчина несколько месяцев не гасил задолженность, судебный пристав-исполнитель нашел в собственности грузовой автомобиль КамАЗ. После чего арестовал его и оставил на ответственное хранение должнику, - сообщил в УФССП РФ по региону.

Спустя несколько дней должник явился к судебному приставу и предоставил квитанцию о полном погашении долга. Помимо основной суммы налогов в 394 428 рублей, мужчина закрыл исполнительский сбор в 21 817 рублей.