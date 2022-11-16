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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 7:46

11-летняя девочка с желтыми волосами пропала в Новороссийске

Ребенок не вернулся из школы
Ева МУР
Ангелину ищут с 15 ноября. Фото: "Лиза Алерт"

Ангелину ищут с 15 ноября. Фото: "Лиза Алерт"

11-летняя девочка с желтыми волосами пропала в станице Раевской рядом с Новороссийском 15 ноября. Ориентировку на Ангелину Тамбовцеву распространили волонтеры "Лиза Алерт".

- Просьба всех, кто видел ребенка, откликнуться и сообщить по телефону полиции. Или позвонить на номер горячей линии поискового отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный), - говорится в ней.

Особые приметы девочки: рост 160 см, нормального телосложения, волосы желтые, глаза карие. Одежда: черная жилетка, сине-зеленая кофта, черные брюки, черно-белые кеды. С собой у девочки был бежевый рюкзак.