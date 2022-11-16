В Сочи отремонтируют 20 улиц до конца года

Рабочие приступили к объектам из календаря 2023 года. Фото: администрация Сочи

В Сочи продолжают ремонт дорог по нацпроекту. До конца года администрация планирует заменить дорожное полотно еще на 20 улицах. Рабочие приступили к объектам из календаря 2023 года. Сейчас техника работает на улице Яна Фабрициуса. Здесь планируют отремонтировать участок в 1,3 километра.

- Микрорайон густонаселенный, очень разросся в последние годы. И нам поступало немало обращений жителей с просьбой привести здесь в порядок дорожное полотно, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в 2023 году администрация планирует отремонтировать 32 дороги. Общая протяженность составит не менее 35 километров.