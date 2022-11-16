На Кубани за сутки COVID-19 заболели 76 человек, в том числе 8 детей

За сутки от осложнений заболевания скончались 2 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 76 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 8 детей, самому младшему из которых почти 2 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 27 человек, в Новороссийске - 7, в Сочи – 5, в Армавире, Красноармейском и Мостовском районах – по 4. По 3 жителя заразились в Абинском и Кавказском муниципалитетах, по 2 - в Динском, Ейском, Кореновском, Крымском и Новопокровском.

По одному положительному результату получено в Горячем Ключе, Каневском, Курганинском, Северском, Славянском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 4 пациента. За сутки от осложнений заболевания скончались 2 человека.