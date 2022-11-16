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НовостиОбщество16 ноября 2022 8:29

Двухэтажный вагон-бистро появится в поезде по маршруту Сочи - Москва

До конца года на сети будут курсировать шесть вагонов-бистро
Ангелина НАЗАРЧУК
Вагоны-бистро можно найти в поездах №103/104. Фото: пресс-служба РЖД

Вагоны-бистро можно найти в поездах №103/104. Фото: пресс-служба РЖД

РЖД запустит шесть вагонов-бистро нового модельного ряда. Двухэтажные поезда будут курсировать по маршруту Сочи - Москва. Вагоны-бистро можно найти в поездах №103/104.

- За счет усовершенствованного кузова расширено пространство вагона и обновилась его компоновка, - сообщили в пресс-службе РЖД.

В обеденном зале появились стойка с барными стульями, кофе-машина, ТВ-панели, полки для личных вещей и багажа. На первом этаже вагона-бистро располагаются бар и кухня с новой техникой. Она позволяет ускорить процесс подачи блюд.

А все обеденные зоны оборудованы розетками и зарядным станциями. Также есть светильники и кнопки вызова официанта.

- В дальнейшем пассажиры смогут приобретать билеты в вагон-бистро, если их поездка состоится в дневное время и по продолжительности не превысит 6 часов, - отметили в пресс-службе РЖД.