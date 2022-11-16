Таможенники задержали крупную партию немецкого корма для рыб, следовавшего в Сочи

Фура направлялась из Грузии в Сочи. Фото: Виктория МИНАЕВА

Таможенники на границе в Северной Осетии задержали крупную партию немецкого корма для рыб. Груз достиг объема 20 тонн. Фура направлялась из Грузии в Сочи.

- Причиной задержания стало отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением законодательства Евразийского экономического союза, - сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Таможенники приняли решение выполнить возврат груза. Фура развернулась обратно в Грузию.

К слову, с начала 2022 года таможенники задержали и вернули девять партий груза общим весом 160 тонн. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, пытались провезти сливки и рыбу из Ирана, мясо из Армении, корма для рыб из Турции, Германии, Италии, Ирана.