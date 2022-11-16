Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 8:46

Таможенники задержали крупную партию немецкого корма для рыб, следовавшего в Сочи

Товар пытались провезти из Грузии
Ангелина НАЗАРЧУК
Фура направлялась из Грузии в Сочи.

Фура направлялась из Грузии в Сочи.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Таможенники на границе в Северной Осетии задержали крупную партию немецкого корма для рыб. Груз достиг объема 20 тонн. Фура направлялась из Грузии в Сочи.

- Причиной задержания стало отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением законодательства Евразийского экономического союза, - сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Таможенники приняли решение выполнить возврат груза. Фура развернулась обратно в Грузию.

К слову, с начала 2022 года таможенники задержали и вернули девять партий груза общим весом 160 тонн. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, пытались провезти сливки и рыбу из Ирана, мясо из Армении, корма для рыб из Турции, Германии, Италии, Ирана.