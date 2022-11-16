Департамент ветеринарии прокомментировал ситуацию с бродячими собаками на Метальникова в Краснодаре

Свора собак окружила ребенка на детской площадке Фото: кадр из видео

Департамент ветеринарии прокомментировал ситуацию с бродячими собаками на улице Петра Метальникова в Краснодаре. В ведомстве отметили, что для отлова животных необходимо обращаться в мэрию.

Напомним, случай с дворнягами, пристававшими к ребенку, произошел в ЖК по улице Петра Метальникова. Свора бродячих собак, живущих в этом районе, окружила маленького мальчика. К счастью, животные не навредили ребенку – ему удалось убежать.

Как отмечают жители, это не единственный случай, когда человеку грозила опасность. Собаки часто преследуют прохожим – и к детям, и ко взрослым.

- Для отлова животных без владельцев необходимо обращаться в администрацию муниципалитета, - сообщили в департаменте ветеринарии региона. - Это обусловлено тем, что законом Краснодарского края муниципальные образования наделены государственными полномочиями по организации деятельности по обращению с животными без владельцев.