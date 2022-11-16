На базе КубГУ создали объединение «Казачья сотня» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На базе КубГУ создали объединение «Казачья сотня». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первым 12 участникам уже выдали удостоверения. Они получат допобразование по казачьему профилю и будут участвовать в жизни Кубанского казачьего войска.

–Университет активно и продуктивно взаимодействует с Кубанским войском в различных направлениях. Сотрудничество расширяется и крепнет, пример тому - создание «Казачьей сотни». Уверен, организация будет численно увеличиваться и совершать полезные дела на благо казачества, нашего края и страны, - сказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Отмечается, что уже 19 ноября стартует программа «Основы управления казачьим обществом». Студенты изучат историю казачества, культуру, юриспруденцию, экономику и военно-спортивное направление.