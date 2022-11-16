В Краснодарский край из Удмуртии отправили первые 1500 рождественских деревьев

Фото: fsvps.gov.ru

Из Удмуртии на Кубань отправили первые 1500 рождественских сосен. Сотрудники Россельхознадзора проверили деревья на вредителей, после того как убедились, что они в порядке, выдали сертификаты.

- Проконтролированы первые отправки рождественских деревьев в Краснодарский край в количестве 1500 штук. Продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных объектов не обнаружено, - отметили в ведомстве.

Владельцу хвойной продукции выданы три карантинных сертификата. В ближайшее время сосны попадут на елочные базары в городах региона.