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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:09

В Краснодарский край из Удмуртии отправили первые 1500 рождественских деревьев

Сосны прошли лабораторный контроль
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: fsvps.gov.ru

Фото: fsvps.gov.ru

Из Удмуртии на Кубань отправили первые 1500 рождественских сосен. Сотрудники Россельхознадзора проверили деревья на вредителей, после того как убедились, что они в порядке, выдали сертификаты.

- Проконтролированы первые отправки рождественских деревьев в Краснодарский край в количестве 1500 штук. Продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных объектов не обнаружено, - отметили в ведомстве.

Владельцу хвойной продукции выданы три карантинных сертификата. В ближайшее время сосны попадут на елочные базары в городах региона.