Дошкольное учреждение готово на 89% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В центре Краснодара достраивают детский сад на 160 мест. Завершить работы на объекте планируют до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Строительная готовность составляет 89%. Здесь завершают установку внутренних инженерных сетей, вентилируемого фасада, забора и теневых навесов, выполняют устройство входных групп, благоустройство территории и отделочные работы внутри здания, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Новый детский сад появится в переулке Элеваторном. В двухэтажном учреждении подготовят восемь групп, рассчитанных на 20 воспитанников каждая. Здесь разместят физкультурный и музыкальный залы, медпункт, столовую и процедурную.

А на территории детсада оборудуют игровые зоны и спортплощадки.