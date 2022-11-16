Многодетные семьи Сочи получат краевые выплаты по 13 тысяч рублей

Ежемесячные выплаты будет выплачиваться до достижения ребенком 3 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многодетные семьи Сочи продолжают получать краевые выплаты. Деньги выделят в рамках нацпроекта из краевого бюджета. Ежемесячные выплаты будет выплачиваться до достижения ребенком 3 лет. Сумма составляет 12 962 рубля.

- Если ребенок рожден в 2022 году, то семья для получения данной меры соцподдержки должна подтвердить, что ее среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Если ребенок был рожден до 2022 года, то сумма не должна превышать полуторакратной величины прожиточного минимума. На сегодняшний день в Сочи проживают 8306 многодетных семей. Школьникам предоставляют бесплатное питание, а также льготный проездной билет.