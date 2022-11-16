Горбольница Горячего Ключа получила новое медоборудование Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Горбольница Горячего Ключа получила новое медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медучреждение получило два обеззараживателя-очистителя воздуха. Аппараты установили в операционном блоке и в отделении анестезиологии и реанимации.

– Очистители будут использовать в целях уничтожения токсичных и аэрозольных примесей химического и биологического происхождения в воздухе, - отметил главврач горбольницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

Всего в 2022 году на Кубани обновят 56 медучреждений.