Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 10:07

Горбольница Горячего Ключа получила новое медоборудование

В учреждение поставили два обеззараживателя-очистителя воздуха
Светлана ОВДЕЙ
Горбольница Горячего Ключа получила новое медоборудование Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Горбольница Горячего Ключа получила новое медоборудование Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Горбольница Горячего Ключа получила новое медоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медучреждение получило два обеззараживателя-очистителя воздуха. Аппараты установили в операционном блоке и в отделении анестезиологии и реанимации.

– Очистители будут использовать в целях уничтожения токсичных и аэрозольных примесей химического и биологического происхождения в воздухе, - отметил главврач горбольницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

Всего в 2022 году на Кубани обновят 56 медучреждений.